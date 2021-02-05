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رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإخوان اختلقوا قصة تسمم طلاب المدن الجامعية في 2012

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رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإخوان اختلقوا قصة تسمم طلاب المدن الجامعية في 2012 رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الإخوان اختلقوا قصة تسمم طلاب المدن الجامعية في 2012

مصراوي Masrawy

05:20 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:

قال الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن أهل الشر لا يرون الخير إلا شرًا، سواء كان في أنفسهم أو وطنهم أو غيرهم.

وأضاف خلال افتتاح ندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، الجمعة، بشرم الشيخ: "أهل الشر أرادوا أن يهدموا جامعة الأزهر، واختلقوا فيلمًا حول تسميم الطلاب بالمدن الجامعية عام 2012، وحينها كنت في جنوب سيناء لافتتاح بعض الكليات، وهاتفني القيادي الإخواني محمد البلتاجي وقال لي يوجد 500 طالب تسمموا، وحينما عدت إلى القاهرة، وجدت العشرات من سيارات الإسعاف أمام الجامعة، لكني لم أجد طالبًا واحدًا في المستشفيات، غير 3 من طلاب الإخوان، زارهم الرئيس المعزول محمد مرسي".

وقال أسامة العبد: "من شرم الشيخ، أرض وبلد السلام أدعو العالم إلى السلام، فلم ولن يتمكن أهل الشر من أن يوقعوا فتنة في هذا البلد، التي لن تضيع أبدًا".

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