خالد فودة: سيناء اكتسبت ما لم تكتسبه بقعة أخرى على الأرض

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مصراوي Masrawy



كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن سيناء اكتسبت ما لم تكتسبه بقعة أخرى من أي بقاع الأرض، ففيها يجد كل صاحب مطلبه.

وأوضح فودة، خلال افتتاح ندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، الجمعة، بشرم الشيخ، أن سيناء حباها الله بثروات طبيعية، وميزها بجمالها الخلاب، غير أنها تمثل عاصمة السلام العالمي، موضحًا أن ندوة الإعلام الديني جاءت لتُجدد دعوة الرسل والأنبياء من فوق أرضها المباركة، لاسيما أن جميع الأديان السماوية تدعو للسلام.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تعرضت لثورتين ثم أزمة فيروس كورونا، فهي دولة قوية صادمة تحقق معدلات تنمية كبيرة، وكل مكان بها يحدث فيه تنمية وآخرها مشروع تنمية 4600 قرية والذي ستكون به من أوائل دول العالم التي تنفذ مثل هذا المشروع.

وأضاف جبر:" هناك جماعة متربصة بمصر تحاول إيجاد الثغرات لإثارة الناس، ودورنا كإعلام أن نكون منتبهين ويقظين لما سيحدث من هذه الجماعة الإرهابية الدموية"، مؤكدا أن المشروع سيكون نقلة حضارية لمصر".