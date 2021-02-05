أخبار عاجلة

"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
"آل الشيخ" يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى التفكير في مستقبلها -
مسؤول بالصحة العالمية يحذر من "الأمان الزائف" بعد التلقيح ضد كورونا -
وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية -
لبنان يقرر فتح المساجد ظهر غد لإقامة صلاة الجمعة فقط -
وزراء صحة الخليج يبحثون توحيد جهود مواجهة سلالات كورونا -
روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة -
محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة" -
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة" -
أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تكرم أسر شهداء الشرطة بمديرية أمن القاهرة بمناسبة ذكرى عيدها الــ 69

Print
الداخلية تكرم أسر شهداء الشرطة بمديرية أمن القاهرة بمناسبة ذكرى عيدها الــ 69 الداخلية تكرم أسر شهداء الشرطة بمديرية أمن القاهرة بمناسبة ذكرى عيدها الــ 69

مصراوي Masrawy

04:40 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب-علاء عمران:

أقامت مديرية أمن القاهرة احتفالية لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق المحافظة فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، وتخليداً لذكرى معركة الإسماعيلية التي ستظل رمزاً للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهداً على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مرفوعة الهامة.

وخلال الاحتفال تم تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديراً لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءاً لأمن الوطن.
ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذا التكريم والذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية