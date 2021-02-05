بعد كارثة "برج الدائري".. النار تلتهم مخزن لعب أطفال أسفل عقار في هضبة الأهرام

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

اندلع حريق في مخزن لعب أطفال بمنطقة حدائق الأهرام، غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بالمنطقة (أ).

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء بقيادة المقدم محمد إمام.

وتبين اندلاع حريق في مخزن لعب أطفال في البدروم بعقار مكون من 4 طوابق، على مساحة 800 متر.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات السكنية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم انتداب المعمل الجنائي للمعاينة.