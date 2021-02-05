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القوى العاملة: صرف مليار و104 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ 411 ألف عامل في 3602 منشأة

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القوى العاملة: صرف مليار و104 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ 411 ألف عامل في 3602 منشأة القوى العاملة: صرف مليار و104 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ 411 ألف عامل في 3602 منشأة

مصراوي Masrawy

04:24 م الجمعة 05 فبراير 2021


كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و104 ملايين و900 ألف جنيه، استفاد منها 411 ألفا و366 عاملًا، يعملون في 3602 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان له الجمعة، إن المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة وفي مقدمتها قطاع السياحة .

ووافق المجلس على صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

ووجه سعفان، الشكر لأعضاء المجلس الجدد، والأعضاء الذين سبقوهم في تمثيل الجهات المختلفة المشاركة في مجلس إدارة الصندوق، كما تم مناقشة الموقف المالي للصندوق وما تم صرفه في الربع الأخير من السنة المنقضية ومقارنة الفعلي بما تم استهدافه.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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