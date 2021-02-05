وكيل "دينية النواب": الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أولى مراحل الوعي لبناء الشخصية المصرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:

تصوير- هاني رجب:

أكد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن الدعوة بالحكمة والموعظة هي مفتاح القلوب واستجدائها كمرحلة أولى لبناء الوعي والشخصية المصرية التي اختصها الله تعالى بالخلق الحسن والخير والمعروف بين أفراد المجتمع.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات "دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" التي افتتحها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام وبحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة، ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين بمدينة شرم الشيخ.

ودعا الصحفيين والإعلاميين وقيادات المؤسسات المصرية بصفة عامة والأئمة إلى التحلي بالدقة والحكمة والرقة من أجل الوصول بالمجتمع المصري إلى بر الأمان والنهوض بالوطن من خلال الوعي والفكر المستنير الوسطي المعتدل الذي يتبناه الأزهر، داعيا إلى تحقيق السلام الاجتماعي والعالمي ومجابهة الإرهاب الأسود ، مضيفا " من أرض السلام أدعو العالم إلى السلام ".