أخبار عاجلة

"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
"آل الشيخ" يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى التفكير في مستقبلها -
مسؤول بالصحة العالمية يحذر من "الأمان الزائف" بعد التلقيح ضد كورونا -
وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية -
لبنان يقرر فتح المساجد ظهر غد لإقامة صلاة الجمعة فقط -
وزراء صحة الخليج يبحثون توحيد جهود مواجهة سلالات كورونا -
روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة -
محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة" -
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة" -
أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الرقابة أولى من التشريع.. ننشر أبرز رسائل رئيس البرلمان في أسبوع

Print
الرقابة أولى من التشريع.. ننشر أبرز رسائل رئيس البرلمان في أسبوع الرقابة أولى من التشريع.. ننشر أبرز رسائل رئيس البرلمان في أسبوع

مصراوي Masrawy

03:34 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي، عدة رسائل مهمة لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.

وجاءت أبرز الرسائل كالتالي:

- الرقابة أولى من التشريع في الفترة الحالية.. ومجلس النواب عازم على ممارسة دوره الرقابي باستدعاء وزراء حرصاً على المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

- دولة عظيمة ذات تاريخ عريق.. وعليكم نواب الشعب إظهار الصورة الطيبة لمجلسنا النيابي فلسنا أقل من الدول العظمى.

- العدالة المطلقة هي المعيار الأساسي لتحقيق التوازن في منح الكلمة خلال الجلسات.. والأولوية لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية وفقاً للائحة الداخلية للمجلس.

- أناشدكم الالتزام باللغة العربية وعدم استخدام مصطلحات أجنبية أثناء حديثكم تحت القبة حفاظاً واعتزازاً بلغتنا العربية.

- الالتزام بنظام المناقشة واختصار الوقت والإيجاز في الكلمة مراعاة لعدم إهدار وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة.

1

536807bb2d.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض

بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

شبكة عيون الإخبارية