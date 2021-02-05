الاتحاد الأفريقي يصادق على ترشيح الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن

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مصراوي Masrawy

الجزائر - أ ش أ

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، إن الاتحاد الأفريقي صادق على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة ما بين 2024-2025.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوقدوم قوله إن الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي شارك فيها بواسطة الفيديو كونفرانس اختتمت بالتأكيد على مصادقة الاتحاد الإفريقي على ترشيح الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن المجلس التنفيذي شدد على ضرورة التمسك بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الافريقي.

وأبدى بوقدوم، خلال مشاركته في المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، حرص الجزائر لدائم على أداء التزاماتها كاملة وفي وقتها في ميزانية الاتحاد الإفريقي وصندوق السلم إيمانًا منها بمبدأ التضامن والتقاسم العادل للأعباء وسعيًا منها لتحقيق أهداف القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة.

ويأتي انعقاد الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، تحضيرًا لأعمال الدورة العادية الـ 34 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنطلق غدًا السبت عبر الفيديو كونفرانس تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث، ركائز تأسيس بناء إفريقيا التي نريدها" والتي تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يتم خلال القمة انتخاب الأعضاء الجدد لجملة من أجهزة المنظمة القارية على رأسهم المفوضين الستة في الجهاز التنفيذي للاتحاد.

وعبر خلال الانتخابات سيتم لأول مرة دمج لجنة الشؤون السياسية ولجنتي السلم والأمن مما سيجعل منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي للأمن والسلم أكثر وزنًا، حيث يسمح الدمج الجديد للمفوض بإدارة وتسيير الخلافات السياسية وقضايا عدم الاستقرار في القارة.