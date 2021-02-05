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حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية

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حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية حملة اليوم الواحد.. تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية

مصراوي Masrawy

04:13 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5108 مخالفات متنوعة، بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و236 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 دراجات نارية بدون ترخيص، و38 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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