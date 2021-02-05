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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر أثبتت للعام أنها دولة قوية وصامدة، خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت في أقوى دول العالم، ولكن مصر نجحت في تحقيق معدلات غير مسبوقة في المشروعات التنموية تحت قيادة رشيدة تتمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى دفع عجلة التنمية رغم التحديات الكبرى التي تواجهها مصر.

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر تواجه حملة إعلامية مضللة، تهدف إلى الإيقاع بمصر من خلال تشويه صورتها أمام العالم، والتقليل من قيمة المشروعات التنموية الجارية نحو بناء دولة اقتصادية، ولكن مصر صامدة على الرغم من تعرضها على مدار 10 سنوات لثورتين ثم أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك اليوم الجمعة خلال انطلاق فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة لشباب الإعلاميين بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، والتى تستمر حتى غدا السبت، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

وأوضح جبر أن للإعلام دور بارز في دفع عجلة التنمية من خلال تنمية الوعي المستنير لدى المواطنين، وعدم تركهم فريسة للإعلام المضلل الذي يريد إحداث الفتنة بين المصريين والمؤسسات العريقة التي تقود الدولة للوصول بها لبر الأمان.