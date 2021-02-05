زراعة الوادي الجديد: ترخيص 183 مشروعًا في 5 مراكز إدارية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ترخيص 183 مشروعا جديدا في المراكز الإدارية الخمسة.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إنه جرى الموافقة على ترخيص 84 حظائر ماشية، و31 دواجن، و7 إنتاج حيواني، 33 مخازن حاصلات زراعية، 3 ثلاجات حفظ تمور و25 مشاريع أخرى، منها 114 بمركز الخارجة، و17 بمركز باريس، و6 بمركز بلاط و34 بمركز الداخلة، و12 بمركز الفرافرة.

أضاف مجد، أنه جرى الموافقة على ترخيص 7 مشروعات في منطقة الحدود الإدارية ما بين محافظة الوادي الجديد وسوهاج وقنا شملت مشروع داجني وإنتاج حيواني ومخزن حاصلات زراعية ومركز خدمة وصيانة آلات ومعدات زراعية.