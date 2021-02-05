تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة الملاحة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، وجرى تداول 27 سفينة حاويات وبضائع.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، أن حركة الصادر تضمنت 9850 طن فوسفات و7 آلاف طن يوريا و4750 طن رمل.

أضاف المركز، أن حركة الوارد شملت 15600 طن ذرة و15537 طن قمح، و11981 طن خردة و362 طن خشب زان.

كما تضمنت الحركة 1370 طن أبلاكاش، و3858 طن فول و1345 طن صودا، و1955 طن هيدروكسيد الصوديوم و1675 طن كبريتات الصوديوم.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 52480 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 46853 طنا.