صور.. ختام فعاليات معسكر اتحاد طلاب جامعة سوهاج الأول

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، حفل ختام المعسكر الرياضي التدريبي الأول لاتحاد الطلاب بمشاركة ٥١٠ طلاب بجميع الكليات.

وأشاد "عزيز" بالمشاركة الأكبر للطالبات في المعسكر والتي بلغت ٣٣٥ طالبة مقابل ١٧٥ طالبًا.

وقال محمد حماد، رئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج إن الهدف الأول للمعسكر هو ممارسة النشاط الرياضي للتأكيد علي أهميته في الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "حمادة" أنه جرى تقسيم المشاركين في المعسكر إلى مجموعات، ضمت كل مجموعة ٢٥ طالب، وشمل البرنامج التدريبي ألعاب الجودو، الجمباز، الكاراتيه، كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة.

وأوضح محمد عطية، أمين مساعد اللجنة الرياضية بالاتحاد، أن الحفل بدأ بطابور العرض وتحية العلم، واستعراض أهم الأنشطة التي قام الاتحاد بتنفيذها خلال شهر يناير الماضي، تلي ذلك فقرات غنائية وفنية واستعراضات للجمباز، ثم تكريم القائمين علي تنظيم المعسكر.