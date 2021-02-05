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شاهد كيف تعاملت "مقاهي حائل" مع قرار تعليق الطلبات الداخلية

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توصيل "دليفري" واستقبال طالبي وجباتهم هاتفيًّا لتسلمها عند مدخل

شاهد كيف تعاملت

بدأت المقاهي، المكان الأكثر تجمعاً للشباب والفتيات، في حائل، باتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة تفشي موجة ثانية لجائحة كورونا؛ وذلك بعد القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة المستجد (كوفيد 19)، والتي جاءت تزامناً مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.

"سبق" رصدت استعدادات تلك المقاهي قبيل تنفيذ القرار وبعده؛ حيث شهدت تجاوباً سريعاً جداً من مُلّاك تلك المقاهي، من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحث العملاء على ضرورة لبس الكمامة ومراعاة تطبيق التباعد أثناء الانتظار، فيما اتجهت تلك المقاهي إلى خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل بطريقة "الدليفري" أو استقبال الزبائن الذين طلبوا وجباتهم هاتفيًّا لتسلم الوجبات عند مدخل المقهى، ومن ثَم المغادرة.

وكانت وزارة الداخلية قد علّقت اعتباراً من الساعة العاشرة، مساء أمس الخميس، تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة (24) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة (48) ساعة، ولمدة (أسبوع) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة (أسبوعين) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة (شهر)، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

شاهد كيف تعاملت

شاهد كيف تعاملت

شاهد كيف تعاملت

شاهد كيف تعاملت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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