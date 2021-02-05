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أدى واجبه نحو وطنه.. وكيل البرلمان ينعى النائب سعد الجمال

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أدى واجبه نحو وطنه.. وكيل البرلمان ينعى النائب سعد الجمال أدى واجبه نحو وطنه.. وكيل البرلمان ينعى النائب سعد الجمال

مصراوي Masrawy

04:01 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

بعث المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب برقية تعزية في وفاة المغفور له النائب اللواء سعد الجمال.

وقال سد الدين: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي أخًا فاضلاً وزميلا ًعزيزًا المغفور له بإذن الله تعالى، النائب اللواء سعد الجمال الذي وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه وأبناء دائرته على أكمل وجه، وقدم نموذجا يحتذى في العطاء والانتماء الوطني على مدار تاريخه الوطني المشرف الحافل بالإنجازات".

وتابع: "إذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والنواب وجميع أبنائه ومحبيه، فإنني أتضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان".​

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