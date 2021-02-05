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صور.. سكرتير عام أسوان يفتتح مسجد الجزيرة في نصر النوبة

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صور.. سكرتير عام أسوان يفتتح مسجد الجزيرة في نصر النوبة صور.. سكرتير عام أسوان يفتتح مسجد الجزيرة في نصر النوبة

مصراوي Masrawy

03:48 م الجمعة 05 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أفتتح اللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة أسوان، اليوم الجمعة، أعمال إحلال وتجديد مسجد الجزيرة بقرية أبريم بمركز نصر النوبة، والذى يقع على مساحة 400 م2 وبتكلفة 1.7 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بعنوان "حديث القرآن عن الفساد والبغاة في الأرض".

وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن أفتتاح مسجد الجزيرة يأتي ضمن افتتاحات وزارة الأوقاف على مستوى المحافظات، بهدف التوسع وإعمار بيوت الله، حيث وصل عدد المساجد التي جرى افتتاحها على مستوى محافظة أسوان لـ23 مسجداً على مدار 3 أشهر.

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