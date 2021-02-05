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لجنة الاقتصاد في "الشورى" تجتمع بمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء

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لجنة الاقتصاد في "الشورى" تجتمع بمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء لجنة الاقتصاد في "الشورى" تجتمع بمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء
بحثت تعزيز تقنية تبريد المناطق للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية

لجنة الاقتصاد في

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس ‎الشورى- اجتماعاً لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن آل براهيم؛ لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1440/ 1441هـ.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنةـ أهم ما تضمنه‏ تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وما تحقق من إنجازات تشاركية بين منظومة الطاقة والجهات الحكومية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إطار تنظيم خدمات الكهرباء، وتعزيز تقنية تبريد المناطق للوصول إلى مرحلة من الاستدامة الاقتصادية والبيئية في المملكة.

وبحث الاجتماع تمكين الهيئة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة خدمات الكهرباء للمستهلكين وتقديمها بأسعار عادلة، وبما يُمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وناقش الاجتماع التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للهيئة لا سيما بعد إقرار نظام الكهرباء الجديد، والهيكلة التنظيمية وإمكانية تطويرها بما يتلاءم مع اختصاصات الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها في ضوء النظام المُقرّ حديثاً، إضافة إلى بحث مستويات إشراف الهيئة على القطاعات الخاضعة لها وتفاوت تركيزها، وما تقدمه من خدمات ومدى جودتها ورضا المستفيدين منها، إضافة إلى تكامل دور الهيئة مع وزارة الطاقة في تنظيم قطاع خدمات الكهرباء، وبناء بيانات ومؤشرات من شأنها دعم صناعة القرار لقطاع الكهرباء والتبريد.

وتناول الاجتماع بحث توجهات الهيئة بشكل عام بشأن قطاع التبريد وآليات ضمان تقديم الخدمات فيه بكفاءة عالية، وحماية هذه الخدمات من التقلبات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فيها.

يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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