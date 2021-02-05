إعدام أغذية فاسدة وفحص 194 منشأة في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إعدام أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر جنح لمنشآت ومحلات تجارية في حملات موسعة مشتركة مع الجهات الأمنية، جرى تنفيذها على مدار شهر يناير المنقضي.

قال الدكتور أحمد محروس، مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ حملات موسعة على الأسواق لمراقبة جودة السلع وسحب عينات منها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وجرى إعدام 20 كجم، 21.5 لترًا من مشروبات وأغذية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتفتيش 194 منشاة تجارية تقدم أغذية متنوعة في حملة تضمنت مراكز المحافظة الخمسة.

أكد محروس، ضبط أغذية فاسدة متنوعة في حملة مشتركة مع مديرية التموين وقسم رقابة الأغذية، وجرى تحرير محاضر بها، وأمرت النيابة العامة بإعدام هذه الأغذية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف محروس، أن المديرية شنت حملة تفتيش على 194 منشأة تجارية تقدم أغذية متنوعة، لمتابعة جودة المعروض من أغذية للمواطنين، كما جرى تحرير 18 محضرًا لمنشآت جرى ضبط أغذية فاسدة بداخلها، كما تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين، بسبب عدم حمل شهادات صحية لمقدم هذه الأغذية، فيما تولت المديرية استخراج 316 شهادة صحية للعاملين في منشآت تقدم أغذية متنوعة.