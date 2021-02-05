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صور.. سيول في "وادي العمر" بشمال سيناء

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صور.. سيول في "وادي العمر" بشمال سيناء صور.. سيول في "وادي العمر" بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

03:27 م الجمعة 05 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

تشهد منطقة قرية وادي العمر بمركز الحسنة بوسط سيناء جريان سيول جراء سقوط الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية.

وقال سلامة الأحمر، أحد سكان قرية وادي العمر إن الأهالي استقبلوا سقوط الأمطار بفرح شديد لأنها "تسمى عندنا أنهار الخير نظرًا لاعتمادنا علي تخزين مياه الأمطار والسيول واستغلالها في الزراعات السنية الموسمية ومنها القمح والشعير وزراعات أخرى".

وقال مصدر في مجلس مدينة الحسنة إن فرق متابعة سقوط الأمطار رصدت جريان سيول ناحية قرية واد العمر في ظل الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء من سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح باردة بجميع أرجاء المحافظة.

وطالب المحافظ، بسرعة إزالة آثار الأمطار والسيول لتيسير حركة المواطنين على الطرق وذلك بالتنسيق ما بين المياه والصرف الصحي مع مجالس المدن بشفط المياه وتسليك البالوعات لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور.

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