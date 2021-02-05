أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الثلاثاء.. استقبال "بيج رامي" في مسقط رأسه بكفر الشيخ

Print
الثلاثاء.. استقبال "بيج رامي" في مسقط رأسه بكفر الشيخ الثلاثاء.. استقبال "بيج رامي" في مسقط رأسه بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:20 م الجمعة 05 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي بطل مستر اولمبيا رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، اليوم الجمعة، زيارته لمسقط رأسه قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال إبن عم "بيج رامي"، محمد عادل السبيعي، لـ"مصراوي"، إنه سوف يكون هناك استقبال حافل لبطل مستر اولمبيا، عقب عودته من القاهرة، والذي مكث فيها هناك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في البطولة الدولية، والفوز بها.

وحصل بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، مؤخرًا على بطولة مستر أولمبيا 2020 التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر ديسمبر 2020.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية