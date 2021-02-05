الثلاثاء.. استقبال "بيج رامي" في مسقط رأسه بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت أسرة لاعب كمال الأجسام الدولي بطل مستر اولمبيا رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، اليوم الجمعة، زيارته لمسقط رأسه قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، يوم الثلاثاء المقبل.

وقال إبن عم "بيج رامي"، محمد عادل السبيعي، لـ"مصراوي"، إنه سوف يكون هناك استقبال حافل لبطل مستر اولمبيا، عقب عودته من القاهرة، والذي مكث فيها هناك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في البطولة الدولية، والفوز بها.

وحصل بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، مؤخرًا على بطولة مستر أولمبيا 2020 التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر ديسمبر 2020.