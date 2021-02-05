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وزير الأوقاف يؤكد على دور الإعلام في تنمية الوعي لدى المواطنين

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وزير الأوقاف يؤكد على دور الإعلام في تنمية الوعي لدى المواطنين وزير الأوقاف يؤكد على دور الإعلام في تنمية الوعي لدى المواطنين

مصراوي Masrawy

03:18 م الجمعة 05 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته على أهمية الوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات والأفكار المتشددة، ودور الإعلام لكونه وسيلة مؤثرة في وعي المواطنين، موضحًا أن وزارة الأوقاف حرصت على تنمية الوعي المستنير، من خلال مبادرة الوعي التي أطلقتها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، استجابة لدعوات الرئيس المتكررة للتأكيد على تنمية الوعي لدى المواطنين، والتي يأتي دورة الإعلام الديني على رأسها.

وأشار وزير الأوقاف، إلى من أهم أسلحة المنافقين، محاولات إفشال الدول وإعاقتها اقتصاديًا وتعطيل المشاريع والإنجازات، من خلال تضليل وعي المواطنين، وجعلهم ينساقون وراء الشائعات المغرضة.

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