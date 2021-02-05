مدير أمن سابق ودخل العمل السياسي عام 2000.. معلومات عن النائب سعد الجمال بعد وفاته

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

توفى صباح اليوم النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب 2021، ومدير أمن قنا السابق، عن عمر يناهز 75 عاما.

وكان الجمال فاز بعضوية البرلمان عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

ودخل العمل السياسي، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.

وفي عام 2005 عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.

وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010، وفي عام ٢٠١٥ خاض الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية التي شكلها دعم مصر آنذاك.

وعين 1992، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.

وفي العام التالي، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.

وفي عام 1997، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.