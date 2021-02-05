أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مدير أمن سابق ودخل العمل السياسي عام 2000.. معلومات عن النائب سعد الجمال بعد وفاته

Print
مدير أمن سابق ودخل العمل السياسي عام 2000.. معلومات عن النائب سعد الجمال بعد وفاته مدير أمن سابق ودخل العمل السياسي عام 2000.. معلومات عن النائب سعد الجمال بعد وفاته

مصراوي Masrawy

03:37 م الجمعة 05 فبراير 2021


كتب- مصراوي:

توفى صباح اليوم النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب 2021، ومدير أمن قنا السابق، عن عمر يناهز 75 عاما.

وكان الجمال فاز بعضوية البرلمان عن القائمة الوطنية من أجل قطاع شمال وجنوب الصعيد، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

ودخل العمل السياسي، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.

وفي عام 2005 عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.

وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010، وفي عام ٢٠١٥ خاض الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية التي شكلها دعم مصر آنذاك.

وعين 1992، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.

وفي العام التالي، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.

وفي عام 1997، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية