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كرم جبر: وعي المصريين أرشدهم إلى اختيار لإنقاذ من الفوضى

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كرم جبر: وعي المصريين أرشدهم إلى اختيار السيسي لإنقاذ مصر من الفوضى كرم جبر: وعي المصريين أرشدهم إلى اختيار لإنقاذ من الفوضى

مصراوي Masrawy

03:29 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:

تصوير- هاني رجب:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أن وعي المصريين أرشدهم إلى اختيار الرئيس عبدالفتاح الذي اختصه الله تعالى لإنقاذ من الفوضى التي كانت تعيش فيها.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات "دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" التي افتتحها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام وبحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة ، ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أن أولى خطوات بناء الوعي هي قول الحقيقة التي يحرص عليها الرئيس السيسي، والتي أدت إلى مبادرة مشروع النهوض بالريف المصري ، ٤٥٠٠ قرية ، من خلال التخطيط العمراني للقرى، محذرا في الوقت ذاته من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها الجماعات الإرهابية المغرضة التي تعمل على التشكيك في قدرة المصريين والمشروعات التي يقومون بها مثلما رددوا من أكاذيب إبان حفر قناة السويس والأنفاق وإنشاء المدن الجديدة والحديثة معماريا والطرق.​

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