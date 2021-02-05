أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"انت بتعمل ايه هنا".. "أبكم" يُنهي حياة خفير داخل شونة في الغربية

Print
"انت بتعمل ايه هنا".. "أبكم" يُنهي حياة خفير داخل شونة في الغربية "انت بتعمل ايه هنا".. "أبكم" يُنهي حياة خفير داخل شونة في الغربية

مصراوي Masrawy

03:27 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفير خصوصي حاول منعه من سرقة جرار زراعي بالغربية.

تلقى مركز السنطة بلاغا من مالك لشركة للاستيراد والتصدير بمقتل خفير خصوصي داخل الشونة ملكه مُخصصة لتخزين الجرارات الزراعية ومساحتها 2000 م، محاطة بسور من الطوب ووجود كسر بقفل باب الشونة وسرقة أحد الجرارات الزراعية وما تبين من وجود جثة 62 سنة مقيم دائرة المركز وبها 3 جروح قطعية أحد الجرارات الزراعية وسرقة هاتفه المحمول.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث أمن الغربية بأن وراء ارتكاب الواقعة؛ مزارع مقيم عزبة أبو طرطور دائرة مركز كفر الزيات - سبق اتهامه في قضية ضرب" من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال قيادته الجرار الزراعي المُستولى عليه بالقرب من مسكنه.

وتبين إصابته بجرح قطعي بإصبع يده اليمني ووجود آثار دماء متفرقة على الجرار..

وبمناقشته من خلال الاستعانة بأحد خبراء التخاطب - اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر أنه بتاريخ 31/12/2020 توجه للشونة " محل البلاغ " وىدعى رغبته في شراء بعض قطع الغيار وانصرف من المكان وصباح اليوم التالي توجه للشونة ولدى محاولته سرقة الجرار حاول الخفير الخصوصي الإمساك به ومنعه فتعدى عليه بسكين فأودى بحياته واستولى على (الجرار - والهاتف المحمول الخاص بالخفير)- أرشد عن ( الهاتف المستولى عليه - الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة).


وقرر بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف بالقرب من محل سكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية