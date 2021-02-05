أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"هبات معاك".. كواليس جريمة قتل داخل مخزن أخشاب في القليوبية

Print
"هبات معاك".. كواليس جريمة قتل داخل مخزن أخشاب في القليوبية "هبات معاك".. كواليس جريمة قتل داخل مخزن أخشاب في القليوبية

مصراوي Masrawy

03:09 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب في القليوبية.

تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز باكتشافه مقتل الحارس الخصوصي للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر حضوره للمخزن المشار إليه رفقة (شقيقه، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) للتوسط له للعمل وعقب انصراف العمال قام بالمبيت رفقة المجني عليه لبعد المسافة عن محل سكنه، وأثناء ذلك اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية فقام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية