"هبات معاك".. كواليس جريمة قتل داخل مخزن أخشاب في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب في القليوبية.

تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز باكتشافه مقتل الحارس الخصوصي للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر حضوره للمخزن المشار إليه رفقة (شقيقه، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) للتوسط له للعمل وعقب انصراف العمال قام بالمبيت رفقة المجني عليه لبعد المسافة عن محل سكنه، وأثناء ذلك اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية فقام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثاً إصابته التي أودت بحياته واستولى منه على (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.