"الحرامية قتلوا بعض".. تفاصيل مقتل متهم على يد شركائه في جريمة سرقة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مسجلين خطر قتلا صديقهما عقب مشاجرة وسرقة رؤوس ماشيه في الدقهلية.

تلقى مركز المنصورة بلاغا بالعثور على جُثة مسجل خطر جنائي "31 سنة مقيم دائرة المركز واتهام زوجته، ربة منزل ٢٠ سنة لمسجلين جنائيًا 46، 38 سنة، مقيمين بذات الناحية"، بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها، وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما والمجني عليه كونوا تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، وأنهم بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز تمي الأمديد، إلا أن المجني عليه ضل الطريق، وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب، فأطلق الأول تجاهه عيارًا من فرد خرطوش، وتعدى عليه الثاني بمقص حديدي، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا، تم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.