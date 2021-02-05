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صور.. بدء أعمال تطوير مزلقان "الخلاصاب" في أسوان

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صور.. بدء أعمال تطوير مزلقان "الخلاصاب" في أسوان صور.. بدء أعمال تطوير مزلقان "الخلاصاب" في أسوان

مصراوي Masrawy

03:16 م الجمعة 05 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت الأجهزة المعنية، اليوم الجمعة، التنفيذ الفعلي لتطوير مزلقان الخلاصاب عند مدخل قرية بهريف، وإزالة التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الإحلال للتربة من أجل تسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان / القاهرة الزراعي، وهو الذي توازى مع تلبية كافة مطالب أهالى قري أبو الريش في القطاعات الخدمية المختلفة.

وقالت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأن تعليمات اللواء أشرف عطية بدأ تنفيذها بالتنسيق مع المركز الوطني لإستخدام أراضى الدولة، لإصدار الموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى، والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه جرى الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الهام في فترة زمنية قياسية.

مشيرة إلى أنه سيجرى تنفيذ أكبر مشروع لتوصيل مياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى قرى أبو الريش قبلى وبحرى والأعقاب مباشرة، بتكلفة إجمالية 75 مليون جنية وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى بمواسير زهر مرن GRP وخرسانة سابقة الإجهاز ستربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 ، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى.

وفي السياق كشف المهندس رفعت أسماعيل رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي عن القيام بربط الخزانات المخطط أنشاؤهابشبكة مياه هذه القرى ، بالإضافة إلى الحل العاجل من خلال رفع كفاءة محطات بهاريف والجيش لضخ مياه الشرب، علاوة على تركيب المحابس وإعادة تأهيل الشبكات ضمن المرحلة الأولى لخطة الـ30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلي.

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