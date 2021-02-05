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وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 316 كم

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وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 316 كم وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 316 كم

مصراوي Masrawy

02:58 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروع تطوير طريق "المنصورة – جمصة" (رافد جمصة)، بطول 50 كم وتكلفة مليار و268 مليون جنيه ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه (3 حارات لكل اتجاه)، حيث بلغت نسبة تنفيذه 70%.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد (30 يونيو 2021)، موجها بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة في مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

كما تفقد الوزير معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (مرحلة أولى) بطول 9 كم وتكلفة 108.7 مليون جنيه وذلك في المسافة من كوبري البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع (3أ)، حيث أكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال خاصة وأنه يجري حاليا إعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 316 كم.​

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