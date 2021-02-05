مصرع شاب بطلق ناري في السويس

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السويس _ حسام الدين أحمد:

عثر مواطنون في السويس على شاب مصاب بطلق ناري، ونقل إسعاف السويس الشاب إلى مستشفى السويس العام إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله، وجرى نقل الجثة للمشرحة.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين يفيد إبلاغ الأهالي عثورهم على شاب يدعى "عادل. أ" مصاب بطلق ناري في الرأس، ووفاته عقب وصوله المستشفى.

وانتقل إلى موقع البلاغ رئيس مباحث قسم الأربعين، لكشف ملابسات الواقعة وتفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة لمعرفة كيفية وصول المجني عليه للمكان وما دار قبل إصابته بطلق ناري، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وقررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.