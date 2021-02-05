صور.. محافظ أسيوط يتفقد وصول مولدات ديزل وطلمبات بتكلفة 57 مليون جنيه

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وصول 21 مولد ديزل كهرباء و200 طلمبة مياه وكابلات كهربائية لزوم وحدات التوليد بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، عدد 21 مولد كهرباء "ديزل" وذلك باعتماد مالي قدره 21 مليون جنيه منها 6 مولدات ديزل قدرة "325 ك.ف.أ" لمحطات الصرف الصحي و7 آخرين لمحطات مياه الشرب وعدد 8 مولدات ديزل قدرة "500 ك.ف.أ" لمحطات مياه الشرب، بالإضافة إلى كابلات كهربائية لزوم وحدات التوليد بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه، وذلك لتدعيم محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة.

كما تفقد المحافظ، باقي المعدات التي جرى توريدها منها 200 طلمبة مياه أعماق غاطسة بالمحرك بالمشتملات بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه لزوم رفع كفاءة 60 بئر ارتوازى بمحطات مبادرة "حياة كريمة" مشيدًا بالمعدات والمولدات التي تم توريدها للشركة.