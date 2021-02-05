القبض على المتهم بقتل خفير في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

تمكن فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من ضبط المتهم بقتل خفير مخزن جرارات بالسنطة لسرقة جرار زراعي.

كان اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية تلقى بلاغ من العقيد احمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، عن العثور على جثة المتوفى محمد مصطفى خضر فى العقد السادس من عمره، ومقيم بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة ويعمل خفير على شونة جرارات بشبراقاص، وبفحصها تبين وجود جروح متعددة وقطع فى الرقبة.

تبين من التحريات أن الغرض سرقة جرار زراعي، وجرى ضبط الجرار والقبض علي الجاني وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.