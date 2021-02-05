أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القبض على المتهم بقتل خفير في الغربية

Print
القبض على المتهم بقتل خفير في الغربية القبض على المتهم بقتل خفير في الغربية

مصراوي Masrawy

02:57 م الجمعة 05 فبراير 2021

الغربية - مروة شاهين:

تمكن فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من ضبط المتهم بقتل خفير مخزن جرارات بالسنطة لسرقة جرار زراعي.

كان اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية تلقى بلاغ من العقيد احمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، عن العثور على جثة المتوفى محمد مصطفى خضر فى العقد السادس من عمره، ومقيم بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة ويعمل خفير على شونة جرارات بشبراقاص، وبفحصها تبين وجود جروح متعددة وقطع فى الرقبة.
تبين من التحريات أن الغرض سرقة جرار زراعي، وجرى ضبط الجرار والقبض علي الجاني وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية