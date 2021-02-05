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بتر قدمي شخص سقط أسفل عجلات قطار في أسيوط

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بتر قدمي شخص سقط أسفل عجلات قطار في أسيوط بتر قدمي شخص سقط أسفل عجلات قطار في أسيوط

مصراوي Masrawy

02:53 م الجمعة 05 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب موظف بشركة الخدمات البترولية بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، ببتر في القدمين، عقب سقوطه من قطار "أسيوط - سوهاج"، أمام مزلقان مركز صدفا.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز صدفا، يفيد ورود بلاغ بإصابة "اسلام. س.ت.خ" 45 عامًا، موظف بشركة الخدمات البترولية بأسيوط، ببتر بالقدمين وذلك بعد سقوطه أسفل عجلات القطار بمزلقان السكك الحديدية - دائرة المركز.

فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة.

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