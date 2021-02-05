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مصرع زوجين وإصابة ابنتهما بسبب "دفاية" في الشرقية

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مصرع زوجين وإصابة ابنتهما بسبب "دفاية" في الشرقية مصرع زوجين وإصابة ابنتهما بسبب "دفاية" في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:46 م الجمعة 05 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي زوجين، مصرعهما، فيما أصيبت ابنتهما بحالة اختناق؛ بسبب نقص الأكسجين نتيجة ترك موقد التدفئة مشتعل في غرفتهم أثناء نومهم بقرية "الملكيين" بالحسينية بالشرقية.
كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزي، يفيد بوصول كلًا من: حسن شحاتة دسوقي، 66 عامًا، عامل زراعي، وزوجته منال محمد أحمد، 45 عامًا، ربة منزل، مُقيمان بقرية "الملكيين" بالحسينية، متوفين، ونجلتهما رانيا، 15 عامًا، في حالة خطرة.
وتبين من التحريات الأولية وفاة الزوجين نتيجة نقص الأكسجين بسبب ترك موقد التدفئة مشتعل أثناء نومهم.
جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الزوجين لبيان سبب الوفاة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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