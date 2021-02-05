سرق سيارة شركة الكهرباء.. القبض على عاطل في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، لاتهامه بسرقة سيارة تابعة لشركة كهرباء الإسكندرية من منطقة برج العرب.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من موظف بشركة كهرباء الإسكندرية يفيد سرقة سيارة بعدما ركنها أمام مقر الشركة، ولم يتهم أحد بارتكاب الحادث.

وجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد الجمسي، رئيس المباحث، لضبط السارق.

وتوصلت جهود فريق البحث تحت إشراف العميد رمضان عبد الرحمن، وكيل قسم المباحث الجنائية لأقسام " ثان العامرية- برج العرب" من خلال فحص كاميرات المراقبة بدءا من برج العرب وحتى الموقف الجديد بالقباري، من تحديد هوية المتهم، ويدعى "محمد.ص"، مقيم مينا البصل، عاطل، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وأقر في التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السيارة المسروقة بمنطقة المنزلة بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أنه كان يعتزم تقطيعها وبيعها كقطع غيار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.