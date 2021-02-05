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بلدية "داير جازان" تكثف جولاتها الرقابية على المحلات والمطاعم

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في إطار الجهود الهادفة لمكافحة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره

بلدية

تواصل بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس "كورونا"، ومنع انتشاره والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير، محمد بن حسن الحامظي، أن البلدية نفذت العديد من الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق

القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الصحة ووزارة الداخلية حرصاً على حماية صحة المواطن والمقيم

والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأشار إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة للتأكد من استمرار الأنشطة في تطبيق الاحترازات وتكثيف الجولات

الرقابية على المطاعم والمقاهي للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف.

وأكد "الحامظي" أن جولات البلدية ستكثف لتطبيق قرارات وزارة الداخلية والتي تنص على عدم استقبال الزبائن في المطاعم والمقاهي

وما في حكمها ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية وعدم تكدس الزبائن خارجها إضافة المرور على بقية المحلات والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفير المعقمات والكمامات ولبس القفازات للعاملين.

وتوّعد بتطبيق العقوبات على كل مخالف، مبينًا أن البلدية أغلقت العديد من الأنشطة المخالفة للتعليمات.

بلدية

بلدية

أمانة منطقة جازان بلدية محافظة الداير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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