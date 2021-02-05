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عقب خروجه من المسجد.. مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

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عقب خروجه من المسجد.. مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط عقب خروجه من المسجد.. مقتل شخص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

مصراوي Masrawy

02:37 م الجمعة 05 فبراير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص حتفه قتلًا، اليوم الجمعة، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب في أسيوط، عقب خروجه من المسجد.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، عن إطلاق أعيرة نارية بقرية المعابدة الشرقية ومقتل أحد الأشخاص.

انتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين مقتل "أحمد.م.أ" 65 عامًا، عقب إصابته بطلق نارى في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة الشرقية.

وقال شهود العيان لـ"مصراوي":" إنه عقب خروج المواطن "أحمد.م"، من المسجد بعد أداء صلاة ظهر الجمعة بقرية المعابدة الشرقية، قام أحد أطراف خصومة ثأرية بإطلاق أعيرة نارية صوبه ما أدي إلى وفاته في الحال".

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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