سنغافورة تحذر من التظاهرات ضد انقلاب ميانمار على أراضيها

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مصراوي Masrawy

بانكوك - (د ب أ):

حذرت شرطة سنغافورة، اليوم الجمعة، من تنظيم تظاهرات احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار وهددت بطرد المشاركين خارج البلاد.

وذكرت قوة شرطة سنغافورة في بيان أنها على دراية "بالمنشورات الدائرة عبر الإنترنت التي ينشرها عمال أو مقيمون من ميانمار في سنغاورة، والتي تخطط لتظاهرات في سنغافورة على صلة بالتطورات الأخيرة في ميانمار".

وقالت الشرطة: "هؤلاء الذين سوف يخرقون القانون سيتم التعامل معهم بحزم، وقد يشمل هذا إلغاء تأشيراتهم أو تصاريح العمل".

وطالبت الشرطة "الزوار الأجانب، الذين يعملون أو يعيشون في سنغافورة بالالتزام بالقوانين" وحذرت المهاجرين من أنه "يجب ألا يصدروا أفكارهم السياسية بشأن بلادهم إلى سنغافورة".

يشار إلى أن التظاهرات أو العروض العامة للمعارضة أمر نادر في سنغافورة، حيث فاز حزب العمل الشعبي الحاكم فوزا ساحقا بكل انتخابات أجريت منذ الاستقلال في 1965.

وانتزع الجيش في ميانمار السلطة من الحكومة المنتخبة يوم الاثنين الماضي، حيث احتجز زعيمة البلاد المدنية أون سان سو تشي وغيرها من أعضاء الحكومة.

وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بحدوث تزوير لأصوات الناخبين على نطاق واسع خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي، رغم أنه لم يقدم أي دليل مباشر.

وشهدت هذه الانتخابات فوزا ساحقا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي تتزعمها أون سان سو تشي.

وقال جوكو إن النزاع بشأن نتائج الانتخابات في ميانمار يجب تسوتيه عبر الآليات القضائية.

وأضاف: "من المهم أن نحترم المبادئ المنصوص عليها في ميثاق آسيان، بما في ذلك سيادة القانون والحوكمة الرشيدة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحكومة دستورية".