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غضب في الهند بسبب قطع الانترنت قبل احتجاجات المزارعين

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غضب في الهند بسبب قطع الانترنت قبل احتجاجات المزارعين غضب في الهند بسبب قطع الانترنت قبل احتجاجات المزارعين

مصراوي Masrawy

02:26 م الجمعة 05 فبراير 2021

نيودلهي - (د ب أ):
دعا آلاف المزارعين الهنود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إعادة خدمات الهاتف والإنترنت قبل سعيهم لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد غدًا السبت؛ لتصعيد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأصدر المزارعون، مدعومين بحملة دولية متنامية من المشاهير والنشطاء مثل ريهانا وجريتا تونبرج، بيانا اليوم الجمعة يدعو إلى "إعادة فورية" لخدمات الاتصالات التي تعطلت في مواقع الاحتجاج خارج حدود العاصمة نيودلهي.
وقالت نقابات المزارعين في بيان إن "جهود لقمع صوت الرفض مستمرة".
وقطعت الهند خدمات الإنترنت أكثر من أي دولة أخرى في عام 2020، وعانت من أعلى تكلفة اقتصادية نتيجة لذلك، وفقا لتقرير صادر عن "توب 10 في بي إن دوت كوم"، وهي شركة تستعرض الشبكات الخاصة الافتراضية.
يعترض المزارعون المحتجون على القوانين الجديدة، التي تقول الحكومة إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة والقطاعات المتعثرة وتزيد من دخول المزارعين.
ولكن الكثير من المزارعين يخشون من أن القوانين التي تهدف لتبسيط القيود المتعلقة بتخزين وتسويق المحاصيل سوف تعود بالنفع على الشركات الكبرى وتتركهم تحت رحمة السوق الحرة.

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مصراوي Masrawy

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