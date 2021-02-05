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أسطوانات هيروين وعقاقير مخدرة.. جهود مكافحة المخدرات في القاهرة والقليوبية

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أسطوانات هيروين وعقاقير مخدرة.. جهود مكافحة المخدرات في القاهرة والقليوبية أسطوانات هيروين وعقاقير مخدرة.. جهود مكافحة المخدرات في القاهرة والقليوبية

مصراوي Masrawy

02:40 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة، القليوبية تم استهدافهم وأمكن ضبط 5 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر، عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان بحوزة مسجل حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة.

وضبطت الحملات 7 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر، مبلغ مالي، هاتفان محمول، ميزان بحوزة مسجل حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة بالواقعتين وباشرت النيابة التحقيق.

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