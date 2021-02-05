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بالصور.. رئيس كوت ديفوار يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

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نقل له تحيات خادم الحرمين وولي العهد

بالصور.. رئيس كوت ديفوار يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

استقبل فخامة الرئيس الحسن عبدالرحمن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.


ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية .
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بالصور.. رئيس كوت ديفوار يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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