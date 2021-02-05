حالة متوقع زيادتها.. أمطار ورياح شديدة تشهدها الطائف وضواحيها

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فيما تابعت الفرق الميدانية بالأمانة جاهزية المنهولات وفتحات التصريف

تشهد الطائف هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ شديدة، فيما يُتوقع استمرار تلك الحالة وزيادة كمية الأمطار خلال الساعات القادمة.

وكانت قد أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة تستمر حتى اليوم الجمعة، في حين يهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته.

وقد تابعت الفرق الميدانية بأمانة الطائف جاهزية منهولات وفتحات تصريف مياه الأمطار والسيول للحالة المطرية، وتنفيذ برنامج لنظافتها.