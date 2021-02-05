أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حالة متوقع زيادتها.. أمطار ورياح شديدة تشهدها الطائف وضواحيها

Print
فيما تابعت الفرق الميدانية بالأمانة جاهزية المنهولات وفتحات التصريف

حالة متوقع زيادتها.. أمطار ورياح شديدة تشهدها الطائف وضواحيها

تشهد الطائف هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياحٍ شديدة، فيما يُتوقع استمرار تلك الحالة وزيادة كمية الأمطار خلال الساعات القادمة.

وكانت قد أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة تستمر حتى اليوم الجمعة، في حين يهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته.

وقد تابعت الفرق الميدانية بأمانة الطائف جاهزية منهولات وفتحات تصريف مياه الأمطار والسيول للحالة المطرية، وتنفيذ برنامج لنظافتها.

حالة متوقع زيادتها.. أمطار ورياح شديدة تشهدها الطائف وضواحيها

حالة متوقع زيادتها.. أمطار ورياح شديدة تشهدها الطائف وضواحيها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية

مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم

مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم

الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام

الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية