أخبار عاجلة

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية -
مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم -
الكويت تكشف حقيقة الفتاة المرتدّة عن الإسلام -
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري -
احتجاجات ميانمار تتواصل لليوم السادس على التوالي.. ودعوات للعصيان المدني -
بولندي يمكث في السجن 18 عاماً ظلمًا والحكومة تقرر منحه أكبر تعويض -
"عايز يغير اسم كفر شكر".. المتهمة بإطلاق اسم زوجها وأسرته على شوارع بالقليوبية ترد -
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 30 ألف طن زيت صويا خام -
قائد القوات الجوية يرعى اختتام تمرين "رماح النصر 1" -
"المغلوث": مشروع كورال بلوم يساهم في إنتاج ١٥ مليار ريال سنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة أمنية.. إغلاق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية بخميس مشيط

Print
توجيه بتكثيف أعمال الرقابة على المجمعات والأسواق وتجمعات العمالة

بمشاركة أمنية.. إغلاق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية بخميس مشيط

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط، بالتعاون مع الجهات الأمنية، إحدى قاعات الأفراح بعد تلقي بلاغ من قبل العمليات المشتركة عن وجود تجمعات كبيرة ومخالفة للإجراءات الاحترازية ضد المستجد بأحد قصور الأفراح، ليتم إغلاق الموقع بمشاركة الجهات الأمنية واتخاذ اللازم.

ويأتي الإجراء ضمن جهود بلدية خميس مشيط الرقابية وأعمالها الميدانية في متابعة جميع المواقع التي تشهد تجمعات؛ للتأكد من تطبيقها لكل الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات ‏الخاصة للوقاية من الفيروس، بمتابعة مباشرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي ‏الذي وجّه بتكثيف أعمال الرقابة على المجمعات التجارية والمولات وأماكن تجمع العمالة في أسواق المحافظة والمنطقة المركزية وسط البلد ‏وهو ما كشف تسع مخالفات للإجراءات الاحترازية، ‏بالإضافة إلى ضبط وإزالة 23 بسطة لباعة متجولين مخالفين، وتم إنذار 43 محلاً مخالفاً.

وتتوزع الفرق الميدانية على كل أرجاء المحافظة؛ للتأكد من مدى التزام جميع المجمعات والأنشطة التجارية بالتوجيهات الصادرة والاحترازات والإجراءات النظامية للوقاية من فيروس كورونا.

بمشاركة أمنية.. إغلاق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية بخميس مشيط

بمشاركة أمنية.. إغلاق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية بخميس مشيط

بلدية محافظة خميس مشيط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

شبكة عيون الإخبارية