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الإتحاد الأوروبي يدعو مجددا لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

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الإتحاد الأوروبي يدعو مجددا لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني الإتحاد الأوروبي يدعو مجددا لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

مصراوي Masrawy

02:17 م الجمعة 05 فبراير 2021

موسكو/بروكسل - (د ب أ):

جدد كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل دعوة التكتل لروسيا لإطلاق سراح الناشط الروسي المناهض للفساد، اليكسي نافالني خلال محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك "أنقل للوزير لافروف قلقنا العميق وأجدد نداءنا بإطلاق سراح نافالني وبدء تحقيق نزيه بشأن تسميمه".

وأشار بوريل "يتعين أن نعترف بأنه على مدار الأعوام الماضية، اتسمت علاقاتنا باختلافات جوهرية والحاجة إلى ثقة".

وقال لافروف إنه يأمل في أن يختار الإتحاد الأوروبي التركيز على التعاون الإيجابي والعملي مع موسكو.

يشار إلى أنه مع تصاعد الدعوات للإتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على ، شكك عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي في توقيت زيارة بوريل، التي تم التخطيط لها منذ فترة طويلة وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها دبلوماسي بارز من الإتحاد الأوروبي منذ عام 2017 .

تأتي زيارة بوريل قبل اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيكون رد فعل مشترك على التطورات في روسيا مدرجا على جدول الأعمال. ومن المقرر أن يبحث زعماء الإتحاد الأوروبي القضية في قمة تعقد في مارس المقبل.

كانت محكمة في موسكو قد حكمت على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف في معسكر اصلاحي كاجراء عقابي لانتهاكه فترة المراقبة.

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مصراوي Masrawy

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