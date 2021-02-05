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جولة انتخابات ثانية أمام ولادة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

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جولة انتخابات ثانية أمام ولادة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا جولة انتخابات ثانية أمام ولادة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

مصراوي Masrawy

02:14 م الجمعة 05 فبراير 2021

(وكالات)
لم تنجح أي من القوائم الأربع في جولة التصويت الأولى لانتخاب سلطة تنفيذية ليبية جديدة في الحصول على نسبة 60% من الأصوات.
وأظهرت عملية فرز الأصوات، حصول قائمة فتحي باشآغا على 25 صوتا، تليها قائمة عبد الحميد دبيبة بـ 20 صوتا، فقائمة محمد المنتصر بـ 15 صوتا، وقائمة محمد الغويل بـ 13 صوتا، بحسب ما نقلته " اليوم".
يشار إلى أن عملية انتخاب السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الجديدة تجري بمشاركة 75 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، 73 منهم يوجدون في القاعة بجنيف، فيما يصوت واحد عن بعد، وواحدة انسحبت، وفق موقع المرصد.
وسيجري التصويت في الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الليبية الجديدة وعددهم أربعة أشخاص، بما في ذلك رئيس ، وستفوز القائمة التي تحصل على نسبة 50+1.

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