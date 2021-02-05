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موسكو -أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن أمل بلاده في أن تتمكن الولايات المتحدة قريبًا من تحديد إجراءاتها بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في موسكو، قوله: "سنواصل عملنا المشترك في إطار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. الآن هي اللحظة الحاسمة".

وأضاف: نأمل مجددا أن تحدد الإدارة الأمريكية، كدولة تفاوضت وأبرمت خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى أي مدى يمكنهم العودة إلى هذه الوثيقة الدولية المهمة، والتي تم الاعتراف بها على أنها إنجاز للدبلوماسية المتعددة الأطراف وكانت مثالاً على الجهود التي يجب بذلها لتخفيف التوترات في مختلف البؤر الساخنة وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي.