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طالبان تهدد أمريكا بـ"حرب ضروس" إذا انتهكت اتفاق الدوحة

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طالبان تهدد أمريكا بـ"حرب ضروس" إذا انتهكت اتفاق الدوحة طالبان تهدد أمريكا بـ"حرب ضروس" إذا انتهكت اتفاق الدوحة

مصراوي Masrawy

02:04 م الجمعة 05 فبراير 2021

كابول - (د ب أ):

هددت حركة طالبان الولايات المتحدة بتصعيد جديد في الحرب، إذا لم تنسحب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان، وفقا لما تم الاتفاق عليه.

وقالت الحركة اليوم الجمعة في موقعها الرسمي "إذا تم إلغاء اتفاق الدوحة، سيقود ذلك إلى حرب ضروس ، ستقع مسؤوليتها بشكل مباشر على عاتق أمريكا".

وكانت طالبان ترد على تقرير صادر عن مجموعة من الخبراء الحزبيين، حث إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن على تأجيل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وإبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، وقعت الولايات المتحدة على اتفاق مع طالبان، ينص على انسحاب تدريجي لجميع قوات الناتو من البلاد، بحلول نهاية إبريل 2021 .وفي مقابل ذلك، التزمت طالبان بالتخلي عن العنف والدخول في مفاوضات سلام مع .

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق اليوم الجمعة أن 16 فردا من قوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته حركة طالبان على موقع تابع لهم في منطقة "خان آباد" بإقليم قندوز شمال البلاد، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

يأتي الهجوم وسط تزايد حاد في العنف في البلاد، على الرغم من جهود السلام الحالية.

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مصراوي Masrawy

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