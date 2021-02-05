الكهرباء والإشغالات والمياه.. محافظ الجيزة: الاستجابة لأكثر من 25 ألف بلاغ خلال 2020

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتماما غير مسبوق بالاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين علي مدار ٢٤ ساعة والعمل علي سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

وأشار المحافظ أنه تلقت المحافظة خلال العام الماضي حوالي" ٢٥١٠٦ ألف " بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.

وأضاف المحافظ بأنه البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات " كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ونظافة وإشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث " وجاء بياناتها كالآتي :- " ٦٥٢٨ بلاغ كهرباء ، ٥٤٧٢ بلاغ مياه ، ٣٠١٢ بلاغ صرف صحي ، ٥٢٣٢ بلاغ نظافة وإشغالات ، وعدد ١٢٧٢ بلاغ مخالفات بناء وتصدعات ، و ٣٥٩٠ بلاغات حوادث .

وفي نفس الإطار أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني الفعال للتعامل الاستباقي للحد من الأزمات والمخاطر وضرورة وضع خطط مبتكرة للقضاء علي كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بشكل إيجابي وفعال .

ووجه بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم .

كما ناشد المحافظ مواطنين الجيزة بضرورة الإبلاغ علي أي مخالفات تفعيلا للدور المجتمعي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال الخطوط الأرضية التالية " ٣٥٨٥٥٧٢٢- ٣٥٨٦٣٠٠٤ - ٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٩٣٧١ " وكذلك الخط الساخن١١٤وخدمة الواتساب علي أرقام "٠١١٥٢٨٦٠٤٤- ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣"