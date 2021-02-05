وفاة أقدم "بطانة قراء القرآن الكريم" في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تُوفي أقدم "بطانة قراء القرآن الكريم"، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إثر وعكة صحية تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بمسقط رأسه بمدينة بيلا.

الشيخ صلاح فطاير، أقدم "بطانة قُراء القرآن الكريم"، فى محافظة كفر الشيخ، كانت مهمة عمله يجلس بجوار قراء القرآن الكريم في سرادقات العزاء، ويردهم في حالة الخطأ أو السهو، ودون أن يشعر به أحد، ويوجهه بطريقة الطالبين الأستماع للاية الكريمة مرة أخرى.

رحل أقدم "بطانة قراء القرآن الكريم"، عن عمر يناهز الـ 87 عامًا، إذ أنه من مواليد 1934، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ "يوسف شتا"، وهو شقيق الشيخ إبراهيم فطاير، أحد أقدم وأشهر مُحفظى القرآن الكريم فى محافظة كفر الشيخ، والذى رحل عن عُمر يناهزالـ80 عاماً، فى عام 2019.

وكان الشيخ فطاير، صديقاً لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم فى مصر، منهم الشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ راغب مصطفى غلوش، والشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوى، وغيرهم من قراء القرآن الكريم.