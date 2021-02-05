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سوق حضري و3 مواقف.. ننشر مخطط تطوير ميدان محطة بالإسكندرية- صور

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سوق حضري و3 مواقف.. ننشر مخطط تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية- صور سوق حضري و3 مواقف.. ننشر مخطط تطوير ميدان محطة بالإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

02:12 م الجمعة 05 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ جهاز الخدمة الوطنية مشروع تطوير ميدان محطة بحي وسط الإسكندرية، والذي يعد أحد أكبر وأهم ميادين عروس البحر المتوسط، ويعود تاريخ إنشائه إلى عام 1951.

وحصل "مصراوي" على المخطط الكامل للمشروع الذي يستهدف حل أزمة الباعة الجائلين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري إلى الميدان العريق بعد سنوات من الإهمال.

ويأتي المشروع الذي يستغرق تنفيذه 12 شهرا في إطار مخطط استراتيجي عاجل للقضاء على الأسواق العشوائية من بينها أسواق "شارع القاهرة، المعهد الديني، الهانوفيل".

ووفقا للمخطط، يشمل المشروع إقامة 3 مواقف للميكروباص وأتوبيسات النقل العام، وإعادة رصف الميدان بالكامل مع عمل تعديلات مرورية، لحل أزمة المرور.

ويتضمن المشروع إنشاء سوق حضري لحل أزمة الباعة الجائلين يحوي 182 باكية و60 محلا تجاريا، فضلا عن رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بالميدان، مع تخصيص مقاعد للمواطنين.

ويراعي المشروع، الذي يتزامن مع تطوير مبنى محطة سكة حديد مصر بتكلفة تقدر بـ 360 مليون جنيه، المباني التراثية المطلة على الميدان من خلال ترميم وإنارة عدد من المباني التراثية مثل البريد والسنترال وغيرها.

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