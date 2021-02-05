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"مكافحة المخدرات" تطيح بمروج باكستاني وبحيازته 107.800 كيلوجرام من مادة "الشبو" المخدرة

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"مكافحة المخدرات" تطيح بمروج باكستاني وبحيازته 107.800 كيلوجرام من مادة "الشبو" المخدرة "مكافحة المخدرات" تطيح بمروج باكستاني وبحيازته 107.800 كيلوجرام من مادة "الشبو" المخدرة
منها 94 كيلوجراماً مشبعة في قطع أقمشة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت -بتوفيق الله- عن الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية، بحيازته (107.800) كيلوجرام من مادة الميث أمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها (94) كيلوجراماً مشبعة في قطع أقمشة، في محافظة جدة.

وأكد النقيب "النجيدي" أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة، داعياً الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.المديرية العامة لمكافحة المخدرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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